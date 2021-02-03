دراسة: لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" يبطئ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد وزير الصحة البريطاني بالنتائج التي تظهر أن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا قد يقلل من انتشار الفيروس التاجي "كورونا" "بشكل كبير".

وقال مات هانكوك إن الدراسة تظهر أن "اللقاحات هي السبيل للخروج من هذا الوباء".

هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن اللقاح يقلل من انتقال الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد الماضي، أن البلاد استلمت أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا-أوكسفورد" المصنع في الهند، ضمن خطة توفير لقاحات ضد الفيروس من مصادر متنوعة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الشحنة تقدر بنحو 50 ألف جرعة من اللقاح

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة في الوقاية من المرض.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إن عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها.