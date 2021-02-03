نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: لا نستبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب قضية نافالني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الألمانية، إنها لا تستبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب قضية المعارص أليكسي نافالني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وكانت السلطات الروسية، أوقفت مجموعة من المتظاهرين أمام المحكمة التي سيمثل فيها المعارض أليكسي نافالني.

وفي وقت سابق، اعتقتلت السلطات الروسية، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

وقد اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.