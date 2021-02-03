نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3.86 مليون إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.86 مليون حالة إصابة.

وذكرت بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 108 آلاف و225 وفاة.

وأكدت الجامعة الأمريكية، تعافي 9818 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

وكانت المملكة المتحدة، سجلت أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.