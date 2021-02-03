الكويت تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر

دعت الكويت مواطنيها إلى تجنب السفر في الوقت الحالي، لتفادي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحوراته.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها "تدعو المواطنين الراغبين في السفر في الوقت الراهن إلى تجنب السفر، نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم من جراء جائحة كورونا، والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره.
وتابع البيان: "وزارة الخارجية تشدد على المواطنين الذين يضطرون للسفر، بضرورة توفير تأمين صحي يكون صالحا طوال فترة سفرهم، ويغطي كل الأمراض بما فيها فيروس كورونا المستجد".
وأكدت الوزارة على المواطنين الراغبين في السفر، ضرورة "الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق".
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