مقتل 12 عسكريا سوريا فى هجوم لداعش وسط سوريا

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية قريبة من الضحايا العسكريين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن: "الهجوم استهدف الحافلة التى كانت تقل العسكريين أثناء مرورها فى المنطقة". وأشارت المصادر أن "جميع العسكريين القتلى هم من محافظة حلب ومنتسبين إلى الجيش السورى". يذكر أن الحافلات العسكرية والمدنية التى تمر على هذا المحور تعرضت أكثر من مرة لهجمات مشابهة نفذها مسلحو داعش انطلاقا من الجيب الذى يتخذه التنظيم الإرهابى بالقرب من القاعدة الأمريكية فى منطقة التنف.

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