بشأن وافدين.. بيان عاجل من الشرطة البحرينية

تمكنت الشرطة البحرينية من القبض على 4 أشخاص يحملون جنسيات عربية تتراوح أعمارهم بين 18-19 عامًا، لقيامهم بسرقة محفظات ومبالغ مالية من 4 آسيويين بالإكراه.
وذكرت الشرطة البحرينية في بيان لها ان المتهمين الاربع انتحلوا شخصية رجال الشرطة في وقائع مختلفة، وذلك بمنطقتي الحورة والقضيبية.
وأشارت البحرينية الي أنه فور تلقي البلاغات بهذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.
وبينت الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
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