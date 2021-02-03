ابحثوا عن البديل.. الغذاء والدواء السعودية تحذر من هذا العقار

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مستحضر PROFINAL Pediatric Suspension, الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) Gulf Pharmaceutical Industries.
وأوضحت الغذاء والدواء السعودية في منشور لها بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" أن قراراها ناتج عن خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة.
وأشارت الهيئة السعودية الي انها قامت بإرسال المنشور ، والذي يحمل المستحضر الاسم العلمي Ibuprofen، ورقم التسجيل 74-186-98 الي الجهات الصحية المختلفة.
كما أصدرت الهيئة التزاما صارما للشركة بضرورة سحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة, ناصحة المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجهة الطبيب المختص لصرف البديل.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999
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