السعودية: حجب أكثر من 300 موقع إلكتروني بسبب المخالفات

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها حتى الآن بسبب انتهاك حقوق البث.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد بن عبدالله الحسن، إنه حتى الآن تم حجب أكثر من ٣٠٠ موقع، مخالف لحقوق البث.
وأضاف الحسن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الملكية الفكرية مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها، لافتًا إلى أن العمل متواصل لتطبيق النظام بحق كل المخالفين.
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في وقت سابق، عن ضبط نحو 12 ألف جريمة من جرائم الملكية الفكرية في المملكة خلال شهر يناير فقط.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت، بالتعاون مع الأمن العام، بحملات تفتيشية بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية.
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