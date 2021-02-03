اندلع حريق ضخم في مستودع لقطع غيار السيارات في كراسنويارسك الروسية وقالت وكالة تاس الروسية إن 3 من رجال الإطفاء لقوا مصرعهم أثناء إخماد الحريق بعد محاصرتهم داخل المبنى الممتلئ بالدخان الكثيف ونفاد الأكسجين.
وبحسب البيانات الأولية، فإن وحدة تابعة لخدمة حماية الغاز والدخان تضم ثلاثة أشخاص، تم إرسالها للبحث عن المفقودين في المستودع، أصبحت مشوشة في المبنى بسبب كميات الدخان الكبيرة، ثم نفد الأكسجين، وانهار المبنى وماتوا".
تم الإبلاغ عن حريق في مستودع لقطع غيار السيارات في كراسنويارسك في حوالي الساعة 10:39 بالتوقيت المحلي (06:39 بتوقيت موسكو). وغطى الحريق مساحة تصل إلى 3500 متر مربع.
وقرر رئيس وزارة الطوارئ الروسية يفجيني زينيتشيف تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحادث. تم إرسال مجموعة من الخبراء إلى مكان الحادث بقيادة نائب وزير الطوارئ إيليا دينيسوف.
وقالت قناة روسيا اليوم إن 73 رجل إطفاء و22 مركبة متواجدة في موقع الحريق للسيطرة عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا.. اندلاع حريق هائل ومقتل 3 من رجال الإطفاء | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.