المحكمة الأمريكية العليا تلغي قرارات ترامب عن الهجرة وجدار المكسيك

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، المرافعات القادمة في الطعون المقدمة من قبل إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب للدفاع عن تمويله للجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك وما يسمى بسياسة اللجوء والهجرة المسماة بـ"ابق في المكسيك".

وبحسب وكالة "رويترز" للانباء، طلبت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ، التي تعمل على تغيير مسارها في كلتا القضيتين، يوم الإثنين الماضي من القضاة التأجيل لمزيد من الإيداعات القانونية في القضيتين وإزالتها من تقويم المرافعة الشفوية.

و أعلنت إدارة بايدن بالفعل عن خطط لوقف بناء الجدار وتعليق برنامج اللجوء، مما قد يجعل القضايا موضع نقاش.

وستراجع المحكمة العليا الأمريكية الحكم الذي أعاق خط أنابيب "بين إيست" ويمكن أن يؤثر على كيفية توجيه المشاريع الأخرى.

ووافقت المحكمة العليا اليوم الأربعاء على مراجعة قرار المحكمة الأدنى الذي منع شركة PennEast من مصادرة الأراضي المملوكة للدولة في نيوجيرسي لبناء قناة الغاز الطبيعي المقترحة بقيمة مليار دولار.