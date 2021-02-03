أسفرت عن جرحى.. اشتباكات بين الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين

كشف موقع هنا لبنان عن ‏اشتباك بين عناصر من الجيش اللبناني وعدد من المطلوبين في حي شميس في ‎بعلبك حيث تم توقيف 2 وسقوط جرحى.

وكانت ‏ مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من ١٨ شخصًا من اللبنانيين والسوريين.

وأشارت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر الذين الي ان الأشخاص جميعهم ينتمون لخلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وبينت صفحة الجيش اللبناني علي تويتر أن المتهمين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.