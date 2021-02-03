كشف مصدر حكومي هندي عن إصابة واحد من كل 4 مواطنين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مسح حكومي تم إجراؤه مؤخرا، وذلك في بلد الـ 1.35 مليار نسمة.
وسجلت الهند بشكل رسمي 10.8 مليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة، إلا أن المسح الحكومي أظهر إصابة ما يقرب من 300 مليون مواطن بالفيروس في البلاد.
وكان مسح آخر تم إجراؤه في شهري أغسطس وسبتمبر، تم على 29000 شخص، اتضح أن مواطن من كل 15 هنديا ثبت وجود اجسام مضادة للفيروس لديهم، ليرتفع الرقم في الأحياء العشوائية إلى واحد من كل 6 مواطنين، وفق ما نقلته رويترز.
فيما أظهر مسح نشرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة ربما أصيبوا بفيروس كورونا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 60٪ إلى 70٪ من السكان يحتاجون إلى مناعة لكسر سلسلة انتقال الفيروس فيما بينهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.