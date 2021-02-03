بالصور.. السيسي يتفقد مركبات مدرعة طورها الجيش المصري

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عددا من المركبات المدرعة التي طورتها القوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن تفقد المركبات العسكرية يأتي استمرارا لمتابعة السيسي لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة. ويأتي الحدث أيضا في إطار اطلاع السيسي على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. واستمع السيسي إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة. وتمت عملية التفقد في قصر "الطاهرة" الرئاسي في القاهرة.

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