مقتل 3 عناصر من الحرس الوطنى الأمريكى فى تحطم مروحيتهم

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤولون، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحادث وقع خلال رحلة تدريب روتينية، وكان آخر اتصال بالمروحية حوالى الساعة 7:45 مساء الثلاثاء، وقد تم تحديد موقع الطائرة فى حوالى الساعة 8 مساء وعثر على العناصر الثلاثة وحطام الطائرة فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضافوا أن "سبب الحادث غير معروف وسيبدأ التحقيق على الفور".

وقال اللواء مايكل جارشاك: "هذه خسارة فادحة للحرس الوطنى فى ايداهو ومجتمعنا.. أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم وأحبائهم".