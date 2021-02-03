جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤولون، بحسب "روسيا اليوم"، أن الحادث وقع خلال رحلة تدريب روتينية، وكان آخر اتصال بالمروحية حوالى الساعة 7:45 مساء الثلاثاء، وقد تم تحديد موقع الطائرة فى حوالى الساعة 8 مساء وعثر على العناصر الثلاثة وحطام الطائرة فى وقت مبكر من صباح اليوم.
وأضافوا أن "سبب الحادث غير معروف وسيبدأ التحقيق على الفور".
وقال اللواء مايكل جارشاك: "هذه خسارة فادحة للحرس الوطنى فى ايداهو ومجتمعنا.. أفكارنا وصلواتنا مع عائلاتهم وأحبائهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 عناصر من الحرس الوطنى الأمريكى فى تحطم مروحيتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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