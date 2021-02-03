ارتفاع كبير في وفيات كورونا بين البريطانيين

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 ألفا و202 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فيما سجلت الصحة البريطانية 1322 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال 24 ساعة؛ لتسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، حصول 10 ملايين مواطن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتب جونسون في تغريدة على تويتر: "من الرائع أن 10 ملايين مواطن في المملكة المتحدة حصلوا على أول جرعة من اللقاح".
وأضاف: "شكرا جزيلا لكل شخص ساعد في جعل هذا الأمر ممكنا".
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