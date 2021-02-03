نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا .. فلسطين تسجل 670 إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إنه تم تسجيل 10 وفيات و739 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.