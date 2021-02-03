أخبار اليمن : باجمال يكشف رفض أبو راس عروضا سياسية مغرية للتخلي عن المؤتمر

باجمال يكشف رفض أبو راس عروضا سياسية مغرية للتخلي عن المؤتمراشاد عبدالرحمن باجمال، نجل السياسي اليمني الكبير والقيادي المؤتمري الراحل/ عبدالقادر باجمال، بحكمة وإخلاص الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، ووفائه لتنظيمه السياسي (حزب المؤتمر الشعبي العام).

ووصف أبو راس بالسياسي الصبور، وقال إن المؤتمر الشعبي العام يحتاج حالياً إلى 1000 صادق أمين ابو راس.

وفيما تعد شهادة تاريخية، كشف نجل باجمال، رفض أبو راس عروضا مغرية من خصوم حزب المؤتمر على إثر تزكية (والده) عبدالقادر باجمال - نائب رئيس المؤتمر الاسبق- من قبل قيادة المؤتمر والرئيس صالح ، لمنصب الأمين العام للمؤتمر في المؤتمر العام السابع.

مشيرا إلى أن تزكية باجمال جاءت يومها بديلاً عن إنتخاب أبو راس، الذي كان يحظى بتأييد واسع وشعبية مهولة بين اعضاء المؤتمر، كواحد من أبرز مؤسسي المؤتمرعام 1982م.

وأضاف عبدالرحمن باجمال على صفحته بموقع (فيس بوك) :" لم يعترض أبو راس لاختيار باجمال وظل وفياً مع تنظيمه وقيادته رافضاً عروضات خصوم صالح واحزابهم"، لافتا إلى فقدان أبو راس "احدى قدميه وأحدى عينيه في تفجير مسجد الرئاسه عام 2011م"

وقال :" في 2014م اعاد صالح الاعتبار له واختاره نائباً له في المؤتمر، لتكون الاقدار أن يرحل صالح، ويثبت ابو راس بالمؤتمر في صنعاء عام 2017 "،

وأضاف:" حيث حاول الخصوم في الداخل والخارج طي صفحة المؤتمر من الخارطة السياسية اليمنية كما حدث مع البعث في العراق والوطني بمصر".

