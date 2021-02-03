أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 209 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 209 خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 209 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و المنظر والتحيتا والفازة، و22 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 212 صاروخاً وقذيفة و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على شارع الخمسين وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة وكيلو16 والتحيتا وحيس والفازة.

