خروقات قوى العدوان بلغت 209 خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان 209 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و المنظر والتحيتا والفازة، و22 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 212 صاروخاً وقذيفة و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على شارع الخمسين وتحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة وكيلو16 والتحيتا وحيس والفازة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 209 خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.