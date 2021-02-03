حرق معاذ الكساسبة.. 6 سنوات على جريمة لن ينساها التاريخ لخوارج العصر داعش

جدة - نرمين السيد - والكساسبة، هو طيار أردنى برتبة ملازم أول وقع أسيراً بأيدى تنظيم "داعش" الإرهابى، صباح يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2014، وذلك بعد سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع "داعش"، فى محافظة الرقة شمالى سوريا، وأعلن تنظيم داعش إعدامه فى 3 فبراير 2015، بفيديو أذاعه على مواقع الإنترنت بطريقة وحشية عن طريق سجنه فى قفص ثم إحراقه حيًا فى جريمة أذهلت العالم كله وألقت بظلال الصدمة على جميع الدول التى أدانت الجريمة الشنعاء.

وعلى أُثر الجريمة الوحشية، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إطلاق عملية عسكرية أسمتها "الشهيد معاذ"، كرد فعل على مقتل الطيار الأردنى معاذ الكساسبة على يد تنظيم "داعش"، وقامت عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكى الأردنى بتوجيه ضربات متتالية لمعاقل تنظيم الدولة شرقى سوريا انتقاما للكساسبة.