وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقى السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، اليوم فى بيروت السفير المصرى لدى لبنان ياسر محمد علوى.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، اليوم فى بيروت السفير المصرى لدى لبنان ياسر محمد علوى. وجرى خلال اللقاء البحث فى التحضيرات لاجتماع جامعة الدول العربية فى القاهرة ورغبة مصر فى إعادة ترشيح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لولاية جديدة.

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