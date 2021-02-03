بدء إرسال لقاح أسترازينيكا إلى الدول الأفريقية لمواجهة كورونا في هذا الموعد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن البرنامج العالمي الذي يسعى لضمان الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا "كوفاكس"، خصص ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" إلى البلدان الإفريقية، ويهدف لتسليمه لأول مرة بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن تتلقى نيجيريا ، أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، 16 مليون جرعة، بينما تنتظر إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 9 ملايين و 7 ملايين جرعة على التوالي.

ووفقًا لتوقعات التوزيع المؤقتة التي نُشرت، اليوم الأربعاء، ستحصل البلدان الأفريقية الأخرى على عدد أقل من اللقاحات.

وقال فريدريك كريستنسن نائب الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، الذي يرأس شركة Covax جنبًا إلى جنب مع Gavi، تحالف اللقاحات.:"نحن على الطريق الصحيح للبدء حقًا في موازنة خريطة عالمية، والتي أظهرت حتى الآن عدد البلدان منخفضة الدخل التي لم تبدأ بعد في تطعيم شخص واحد، بينما تمضي دول أخرى أكثر ثراءً نحو التطعيم الشامل".

وضعت التوقعات خططًا لتوزيع أكثر من 300 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا و 1.2 مليون من لقاحات شركة فايزر حول العالم. من المقرر أن يبدأ شحن لقاحات أسترازينيكا أواخر فبراير، مع وصول معظم الجرعات قبل نهاية الربع الثاني من العام، وفقًا للوثيقة.

كما أشارت إلى أن الخطط غير ملزمة، ويمكن أن تتغير بسبب قيود التصنيع أو التشغيل، أو عدم الاستعداد من قبل الدول الفردية، وفقًا للتوقعات.