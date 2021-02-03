ماكرون يحمل الشمسية لحماية رئيس وزراء سلوفاكيا من الأمطار.. فيديو

نشرت وسائل الإعلام موقف معبر عن الصداقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش، أثناء استقبال الأخير في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وامسك الرئيس الفرنسي، أثناء كلمة رئيس الوزراء السلوفاكي، بالمظلة على رأس الأخير بسبب تساقط الأمطار، حيث رفض مساعدة من أي أحد.

وبدأ الأمر بجلب مساعدة بالقصر، لمظلة سوداء من أجل حماية الضيف، إلا أن ماكرون حصل على هذه المظلة، وامسكها لحماية رئيس الوزراء السلوفاكي.

وبعد دقائق، جاءت مساعدة أخرى تحاول حمل المظلة عن ماكرون إلا أنه رفض منحها المظلة، وظل واقف يحمي ضيفه بها.

وعقب انتهاء الحديث إلى وسائل الإعلام، صعد ماكرون وضيفه إلى قصر الإليزيه، وعرضت مساعدة ثالثة المساعدة بحمل المظلة، إلا أن ماكرون رفض للمرة الثالثة.