فاجعة.. وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة بسبب كورونا فى تونس

أعلن مسئولون في وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مدير الصحة الوقائية في ولاية مدنين، زيد العنز، إن عائلة في الولاية فقدت 7 أشخاص من أفرادها جراء هذا الوباء.
وأضاف أن أعمار المتوفين بين 48 280 عاما، حيث أن جميعهم متزوجون ولهم أبناء.
وتابع وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية أن عدة عائلات فقدت أفراد منها بسبب الوباء، حيث شهدت عائلة أخرى وفاة 3 أشقاء، وأخرى الأبوين إلى جانب الأبناء.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، بلغت إصابات كورونا اليومية بالمتوسط 2000 إلى 3000.
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