عودة للوراء.. "الوزراء الكويتي" يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة القبس الكويتية، بأن مجلس الوزراء، قرر، في اجتماع استثنائي، اليوم الأربعاء، إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل، اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إلى قرار المجلس بـ"إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء، اعتبارًا من الأسبوع القادم".
ولفتت الصحيفة الي انه تم فرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع، على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذًا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا، في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.
وتشهد الكويت ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات.
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