نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بدء تفعيل قرار تمديد معاهدة «ستارت 3» بين موسكو وواشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية بدء تفعيل قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والمبرمة بين موسكو وواشنطن بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة خمس سنوات.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إنه تم تبادل مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ.

وأوضح البيان: أن قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، ليستمر سريان "ستارت 3" حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.

ومن ناحيته أكد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن تصديق واشنطن على تمديد معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة الاستراتيجية.