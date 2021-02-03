الدنمارك: جواز سفر رقمى للمطعّمين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير المالية الدنماركى مورتن بويدسكوف، خلال مؤتمر صحفى، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"،إن جواز سفر كورونا الرقمى سيكون جاهزاً للاستخدام خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن أكثر المستفيدين منه هم الذين يسافرون فى رحلات عمل.

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