خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى الـ 3000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 309162 إصابة. كما سجلت الصحة اللبنانية 89 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3315 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الآن. فيما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2358 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 186052 حالة. كما أعلنت الصحة اللبنانية عن وجود 942 حالة داخل العناية المركزة لتلقي الاسعافات اللازمة

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