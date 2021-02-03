إيطاليا تسجل 476 حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 ألفا و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فيما سجلت الصحة الإيطالية 476 حالة وفاة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة في إيطاليا، أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على الناس بسبب فيروس كورونا المستجد في أجزاء كثيرة من إيطاليا اعتبارًا من يوم الأحد، وفق ما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية.
قالت الوزارة إن كل مناطق إيطاليا باستثناء خمس مناطق ستُعتبر "صفراء" بموجب نظامها المرمز بالألوان.
وذكرت إن منطقة فينيتو، المنطقة المحيطة بفينيسيا ، ستنتقل من المنطقة البرتقالية إلى المنطقة الصفراء ، مما يسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم خلال النهار وحرية أكبر للسفر.
كما تم تخفيض تصنيف كالابريا في الجنوب وإميليا رومانيا في الشمال من البرتقالي إلى الأصفر.
واعتبارًا من يوم الأحد ، ستكون مناطق بوليا وسردينيا وصقلية وأومبريا ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي في المنطقة البرتقالية.
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