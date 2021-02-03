نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 21 من أفراد الأمن جراء هجومين بأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل عشرة من أفراد الأمن وإصابة 11 آخرين جراء هجومين منفصلين بإقليمي "أوروزجان" و"سربل".

وصرح حاكم إقليم "أوروزجان" عمر شيرزاد، بأن أربعة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين جراء هجوم بسيارة مفخخة على موقع أمني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك حسبما قناة "طلوع" الأفغانية.

وفي إقليم "سربل"، صرح العضو بالمجلس المحلي أسد الله خورام بأن ستة من أفراد الأمن لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرين جراء هجوم لمسلحي "طالبان" على نقطة أمنية ليلا، مضيفا أن ستة مسلحين لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات.