طريقة شحن جواهر فري فاير  2021 مجاناً بعدد كبير خلال دقائق

شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا 2021 يوجد الكثير من الألعاب الإلكترونية ولكن تظل لعبة فري فاير القتالية هي أفضلهم و أشهرهم على الإطلاق، وهي شبيهه إلى حد كبير بلعبة ببجي موبايل وفورتنايت، فهى من الألعاب تدور حول الحروب والمنافسات الشرسة والقوية داخل اللعبة حيث تضم الدورة الواحدة من 50 لاعب، ويستمر في المنافسة حتى يفوز لاعب واحد فقط لذلك هي من ألعاب البقاء، وللوصول إلى أعلي مستويات في اللعبة وإجراء المنافسات بشكل قوي لابد من امتلاك الكثير من جواهر فري فاير، ومن خلال هذا المقال سنوفر إليكم أفضل طريقة لشحن جواهر فري فاير بشكل مجاني.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 مجاناً

يوجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 وذلك من خلال الآي دي أو من خلال متجر جوجل بلاي، أو من خلال بعض شركات الاتصال المختلفة، ولكن فى هذا المقال سوف نخص بالذكر خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق الآي دي بالمتجر الأمريكي.

كيفية شحن جواهر فري فاير

أولا قم بالدخول إلى المتجر الخاص بك على جوجل بلاي إذا كنت من حاملي هواتف الأندرويد أو الدخول إلى متجر اب ستور إذا كنت من حاملي هواتف الأيفون، بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى في المتجر، وقم باختيار قسم الإعدادات ومنه اختار طرق الدفع الأخري، وبعدها يتم اختيار العلامة الخاصة بتطبيق جوجل كروم.

قم باختيار تعديل البلد ثم قم بالضغط على أمريكا بدل من البلد الكامن فيها، بعد ذلك أضيف العنوان المناسب والبيانات التي تطلبها منك، ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، بعد ذلك ستعود إلى الصفحة الرئيسية وستجد أن المتجر الخاص بك ثم تحويله إلى متجر أمريكي.

وفي الصفحة الرئيسية سوف تجد الكثير من التطبيقات التي يقترحها عليك المتجر ومن خلال هذه التطبيقات يمكنك عمل استطلاعات الرأي وبعض التطبيقات التي تتطلب منك مشاركة التطبيقات مع الأهل والأصدقاء أو تحميلها عبر الهاتف المحمول وكانت هذه أحد الطرق التي تستخدم في شحن جواهر فري فاير مجانا.

موقع شحن جواهر فري فاير

من خلال هذه التطبيقات يمكنك جمع الكثير من النقاط واستخدامها فى شحن جواهر فري فاير مجاناً بسهولة، تطبيق EASY REWARDS، تطبيق GPT.

خطوات شحن جواهر فري فاير