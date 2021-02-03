تطبيق توكلنا بالسعودية يوضح سبب إنقطاع الإتصال بالتطبيق وكيفية تحميل التطبيق2021

تطبيق توكلنا هو من التطبيقات التعليمية التي يتم تسجيل الدخول بها وتفعيل حساب للطلاب أو أولياء أمورهم، وذلك ليستكملوا دراستهم عن بعد من خلال منصة مدرستي، حيث يتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرسمية على أجهزة الاندرويد أو أجهزة الأيفون وإجهزة هواوي، وبعد أن حدث العطل الفني في إنقطاع الإتصال بالتطبيق، تم نشر بيان توضيحي على حساب توكلنا الرسمي على تويتر يوضحوا فيه سبب عدم الإتصال بتطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا وبيان توضيحي بسبب إنقطاع الإتصال بالتطبيق 2021

توكلنا: تشكر إدارة تطبيق توكلنا جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الجائحة، وتوضح الإدارة أن تطبيق توكلنا يواجه حالياً مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بإنقطاع في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الوقائية، وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا، في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الأخبار للتحديثات بهذا الخصوص.

هذا هو البيان الذي تم نشره على صفحة تطبيق توكلنا على تويتر، وسنتابع كل ماهو جديد بخصوص هذه المشكلة.

تحميل تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا موجود على متاجر الهواتف الذكية:

لهواتف الاندرويد يستطيع الطالب تحميله من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي للاندرويد ويقوم بكتابة تطبيق توكلنا ويقوم بتثبيته.

ولتحميل تطبيق توكلنا على هواتف الأيفون، يقوم الشخص بالدخول على متجر آب ستور لهواتف أبل وكتابة تطبيق توكلنا ويقوم بتنزيله.

ولتحميل التطبيق على هواتف هواوي قم بالدخول على متجر هواوي app gallery، وابحث عن تطبيق توكلنا وقم بتحميله، وللدخول على التطبيق سيتم تسجيل الدخول بحسابك المسجل من قبل على موقع توكلنا.

التعليم عن بعد بالسعودية يتم تطويره حتى يتلقى الطلاب التعليم كما كان على الواقع أو أفضل منه، حتى يستمر التعليم بصورة سليمة من خلال المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي، وقنوات عين التعليمية، وبرامج الميكروسوفت تيمز، وقنوات اليوتيوب.