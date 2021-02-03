رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2020 // عبر موقع tawjihi.jo // خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2020 أهم الروابط التي يتم البحث عليها من قبل طلاب الشهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2020، للاستعلام عن نتيجة توجيهي الأردن التكميلي 2020 من قبل 95451 طالب وطالبة أدوا أمتحانات الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية، وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية / عبد الغفور القرعان، أن النتائج ستكون متاحة عبر رابط توجيهي جو الرسمي المحدث، بعد أنتهاء مراسم المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد الدكتور/ تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية

أعلنت الوزارة أن المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية والتعليم سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً غداً الخميس، ليعلن الوزير أسماء الطلبة الأوائل ونسبة النجاح العامة، وسوف ترفع النتيجة على موقه توجيهي جو لكي يتمكن الطلاب من الدخول عليه برقم الجلوس والاستعلام عن نتائجهم، وإشارة الوزارة أن الموقع على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد نهاية المؤتمر مباشراً.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، أن النتيجة سوف تكون متاحة للطلاب عبر رابط موقع tawjihi.jo، بعد أنتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة في حضور عدد محدود من المسئولون في الوزارة، مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع أنتشار فيروس كورونا.

الدخول عبر رابط موقع توجيهي جو التابع لوزارة التربية والتعليم.

التابع لوزارة التربية والتعليم. تسجيل الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص بكل طالب.

تحديد نتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020.

الضغط على زر بحث عن النتيجة ستظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة النجاح العامة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة توجيهي الأردن 2020رابط نتائج التوجيهي التكميلي وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن 95451 طالب وطالبة اختتموا الامتحانات للشهادة الثانوية في 16 من شهر يناير الماضي، مقسمين طلاب نظاميين وعددهم 56959 طالب وطالبة، 38542 طالب وطالبة من طلبة الدراسة الخاصة، في جو صحي لتجنب أصابة أي من منظومة التعليم بفيروس كورونا المستجد في 1145 قاعة أمتحانية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعلنت الوزارة عن أنتهاء طافة أعمال المراجعة وتم الانتهاء من القراءة الضوئية، وسوف تعلن النتيجة غداً الخميس 4 من شهر فبراير .