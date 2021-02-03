شروط التقديم علي قرض كنف للارامل والمطلقات

ما هي شروط قرض كنف للارامل والمطلقات ؟ يعد ذلك السؤال واحدة من ضمن الأسئلة التي تتبادر في أذهان العديد من النساء في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون الشرط الخاصة بالتقديم علي ذلك القرض والذي يقدمة بنك التنمية الاجتماعية حيث إن هذا القرض تم تخصيصة لهدف القضاء علي الفقر في المملكة.

قرض كنف للارامل والمطلقات

يعد هذا القرض واحد من ضمن القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية السعودي للنساء الملطقات والأرامل فقط حيث يهدف القرض في مساعده هذه الفئات في إنشاء مشروع تمويلي لها يساعدها علي زيادة الدخل الشهري أو التمويل لهدف الحصول علي منزل، ويكون ذلك القرض بدون فوائد وتصل مدة السداد إلي ستة سنوات.

شروط قرض كنف

وضع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عده شروط يجب إن تتوافر وذلك لأن تستطيع المقتدمة في الحصول علي القرض حيث تتلخص الشروط في السطور التالية:

يشترط إن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية.

يجب إن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن لا يقل عمرها عن 25 سنة ولا يزيد عمرها عن 55 سنة.

يجب إن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

ينبغي إن تكون المتقدمة لها حساب بنكي.

يجب إن تكون المتقدمة لها حساب في منصة أبشر.

توافر بطاقة هوية سارية المفعول.

أذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص لا يزيد راتبها عن 6 ألاف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي قرض كنف للارامل والمطلقات

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب علي المتقدمة القيام بها وذلك للتقديم علي القرض وتتلخص في السطور التالية: