ما هي الحالات المسموح صرف تعويض الدفعة الواحدة لها؟

حالات مسموح صرف تعويض الدفعة الواحدة لها، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية لها العديد من المسئوليات الهامة للمواطنين السعوديين، وأبرزها هي صرف مبالغ التعويض للمشتركين والمواطنين، ومن فترة لأخرى يتم توجيه الأسئلة للمؤسسة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت الصفحة مرارًا لسؤال عن صرف التعويض للمشترك الذي يرغب في العمل الحر قبل بلوغه الستين من عمره وأحقية ذلك الفرد في الحصول على مبلغ التأمين، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات بالرد على السؤال كما سنوضح.

وقامت المؤسسة ردًا على سؤال من يحق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ عمر 60 سنة، وأوضحت الحالات المسموح الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بها وهو من سوف ينتقل لعمل تابع لنظام التقاعد العسكري أو المدني، بالإضافة لأن مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية كانت أقل من سنة.

شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة

ووفقًا لما ذكرته التأمينات الاجتماعية فإن للمشترك حق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية وفقًا للشروط التالية وهي شروط صرف التعويض للمشترك:

في حالة كان المشترك امرأة أو كان عاملًا بالأعمال الضارة والشاقة التي تؤثر على صحته وجسده. أن يكون مشترك بصندوق التأمينات الاجتماعية لمدة 120 شهر وذلك بحد أدنى. للأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة خمس سنوات فيما فوق وكانت مدة الاشتراك للفرد في تلك الحالة أقل من 120 شهر. وكذلك تمنح لمن أسقطت الجنسية السعودية عنه.

موعد صرف دعم التأمينات الاجتماعية

كما وأعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأنه تم أمس بتاريخ الأول من شهر فبراير الحالي بأنه قد تم صرف مبلغ معاشات شهر فبراير لمن هم في سن التقاعد حيث تم صرف المعاشات التقاعدية لهم، بالإضافة لصرف دعم نظام ساند للأفراد المتعطلين عن العمل في الفترة الحالية لحين إيجاد عمل آخر.