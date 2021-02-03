ما هو حل مشكلة غير مؤهل بحساب مواطن؟ حساب مواطن يجيب

حل مشكلة غير مؤهل بحساب مواطن، حساب مواطن من برامج الدعم السعودية التي تم تأسيسها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث يوفر الدعم المادي لمستحقي الدعم في السعودية من متوسطي الدعم ومنخفضي الدعم، لذلك فإن له أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين مستفيدي الدعم في السعودية، ويحتاج التسجيل في حساب مواطن لبعض الشروط والإجراءات للتعرف على أحقية الحصول على دعم حساب مواطن من عدمه، كما وتتعرض خدمة حساب مواطن من فترة لأخرى لبعض المشكلات من قبل المستخدمين والمستفيدين منها مشكلة غير مؤهل لحساب مواطن فكيف يمكن حلها؟

الحصول على غير مؤهل في حساب مواطن

يواجه بعض مستفيدي الدعم بعد تحديث بياناتهم الشخصية على حساب مواطن بعض المشكلات في التسجيل أو في استحقاق دعم حساب مواطن، منها أن يظهر للمستفيد عدم أحقيته أو أهليته للحصول على مبلغ دعم حساب مواطن وذلك على الرغم من تحديث البيانات بشكل صحيح كما هو مطلوب، وتم توجيه الأسئلة لحساب مواطن عن تلك المشكلة وقام الحساب بالرد على حل لذلك.

حل مشكلة غير مؤهل بحساب مواطن

أوضح برنامج حساب مواطن من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر في تغريدة، بأن المستفيدين الذي يظهر لهم عدم أهلية دعم حساب مواطن أو أنه غير مؤهل وذلك حتى بعد تحديث البيانات، يقوم المواطن في تلك الحالة بتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية لدعم حساب مواطن، وذلك من خلال الحساب الشخصي للمستخدم على حساب مواطن من خلال بوابة دراسة الأهلية، على أن يتم تقديم الاعتراض في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رد بعدم أهلية حساب مواطن.

الدعم لدفعة يناير لمستحقي دعم حساب مواطن

وقام حساب مواطن بإيداع مبلغ دعم حساب مواطن لشهر يناير الماضي حيث قام بإيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي وذلك لعدد مستحقي دعم دفعة 38 من حساب مواطن وهم 10.7 مليون مواطن مستفيد، حيث وصل إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة الماضية هو 15 مليون ريال سعودي، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ الذي قام حساب مواطن بدفعه هو ما يقرب من 88 مليار سعودي منذ بداية انطلاقه.