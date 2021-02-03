رابط tawjihi.jo لاستخراج نتائج توجيهي التكميلية 2020 الأردن بالاسم ورقم الجلوس

رابط tawjihi.jo من أهم الروابط الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، التي تقوم من خلاله بإعلان نتائج الشهادة الثانوية، حيث تتزايد عمليات البحث عن رابط استخراج نتائج توجيهي التكميلية 2020، حتي يتعرف آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم على نتيجة الدورة الشتوية للتوجيهي 2020-2021، وقد أكدت الوزارة على أن الإعلان الرسمي للنتائج سيكون في العاشرة صباحاً يوم الخميس 4/2/2021.

يتم الدخول على رابط “tawjihi.jo“.

كتابة اسم الطالب.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على بحث لتظهر النتيجة بالتفصيل.

رابط tawjihi.jo لاستخراج نتائج توجيهي التكميلية 2020رابط tawjihi.jo للنتائج

خصصت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط نتائج توجيهي الأردن 2020 “tawjihi.jo”، لكي يستطلع طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأردنية 2020 على نتائجهم في الدورة التكميلية، دون الحاجة للذهاب للمدارس في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها المملكة الأردنية الهاشمية، لحماية وسلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

نتائج توجيهي الأردن 2020

ينتظر عدد كبير من طلبة وطالبات شهادة التوجيهي التكميلية 2020، إعلان النتائج بعد طول انتظار، حيث أدوا الاختبارات في ظل الوضع الراهن من التخوف بوصول عدوي الفيروس إليهم أثناء الامتحانات، لكن وزارة التربية والتعليم قامت بجهد كبير ومتابعة مستمرة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، في لجان الامتحانات ولجان التصحيح حتي يتم الخروج بنتائج التوجيهي لبر الأمان.

موعد بداية التسجيل على وحدة تنسيق القبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن استقبال طلبات الدخول للجامعة سيكون إلكترونياً، على أن يبدأ التسجيل في جلال 48 ساعة من تاريخ إعلان نتائج التوجيهي بالدورة التكميلية 2020، وسوف يتم مراعاة الأماكن المتوافرة لدي الجامعات الأردنية، وسوف تقوم الوزارة بإعلان نسبة القبول عقب التقديم الإلكتروني، هذا وقد قامت الوزارة بعمل تحديثات لرابط وحدة تنسيق القبول، حتي يتمكن المتقدمين من خلاله الاطلاع على كافة التخصصات المتاحة، بالإضافة لتحمل الموقع لعمليات التسجيل عليه.