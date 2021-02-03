عيب بهواتف أبل أيفون 13 ستتخلص منه شركة أبل

عيب بهواتف أبل أيفون 13، شركة أبل للإلكترونيات والتقنية الحديثة تعتبر واحدة من أشهر شركات الإلكترونيات في العالم، وتقدم العديد من الأجهزة الذكية طوال الوقت وجميعها تتميز بالنجاح والشهرة الكبير، وتلقى منتجات شركة Apple رواجًا كبيرًا في جميع دول العالم ليس بين الشباب فقط ولكن بين الكبار كذلك والغني والفقير بالإضافة لذلك حيث تناسب منتجاتها لفئات كبيرة من الأفراد، ومن المترقب إصدار شركة أبل لهاتف أيفون 13 الجديد عما قريب وأعلنت الشركة عن رغبتها في تعديل بسيط لعيب ما في الهاتف فما هو؟

إعلان شركة أبل عن iPhone 13

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن شركة Apple تترقب إطلاق هاتفها الجديد أيفون 13 عما قريب، وأعلنت عن وجود عيب بسيط في الهاتف وهو وجود الجزء الأسود العلوي وهو النوتش، وأوضحت رغبتها في إزالة ذلك الجزء والمتواجد في جميع سلاسل أيفون السابقة بدايةً من عام 2017.

هاتف أيفون 13 بدون نوتش

كما وأوضحت شركة أبل أن السبب في إلغاء النوتش من أيفون 13 هو أنه يخفي مستشعرات الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون، وهو ما يسبب الضيق لبعض المستخدمين، ولذلك تم إنشاء نموذج أولي من أيفون 13 بدون جزء النوتش نهائيًا، وهو ما سيسعد الكثير من مستخدمي هواتف أيفون، مضيفًا إلى أن جوانب الهاتف الأربعة المتبقية ستكون كبيرة ومتساوية عن هواتف أيفون السابقة، مما يساهم في جعل الجزء العلوي غير بارزًا بحد كبير.

هاتف أيفون 13

وبالنسب والتكهنات الحالية فإن هاتف أيفون 13 لن يتم إطلاقه إلا بحلول عام 2022، ومن المحتمل أن يكون شاملًا لتقنية Touch ID على شكل قارئ بصمات الأصابع على الشاشة، والجدير بالذكر أن النوتش عندما أطلقته شركة أبل لأول مرة في عام 2017 لاقى الكثير من الانتقادات من مستخدمي أبل بالإضافة لسخرية من شركة سامسونج العالمية عند إطلاقها لهاتف سامسونج جلاكسي نوت 8 بتلك الفترة.