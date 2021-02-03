احذر من تصدير سجلات دردشة الواتساب

تصدير سجلات دردشة الواتساب، منذ الإعلان عن التحديث الأخير لتطبيق واتساب وأصبح هناك الكثير من الإشاعات والحقائق التي تدور عن تطبيق واتساب، وأعلن خبير أمن سيبراني زاك دوفمان أنه من الخطير أن يتم تصدير سجلات الدردشة الواتساب على سحابة ثالثة أو طرف ثالث مثل آبل أو جوجل أو بعض التطبيقات مثل تليجرام.

خاصية تصدير الدردشات على واتساب

وأوضحت مجلة Forbes وفقًا لما قاله زاك دوفمان خبير الأمن السيبراني أن ميزة تصدير الدردشات على Whatsapp تتوفر من خلال إعدادات الأمان ولكن على العكس من ذلك فهي ليس من الخواص الآمنة لاستخدام واتساب وأوضح ذلك كالتالي بأن الرسائل بين الطرفين تكون مشفرة لا يملك حق قرائتها سوى الراسل والمرسل فقط حتى واتساب لا يمكنه قرائتها، ولكن عند تصدير سجل الدردشة إلى تطبيق آخر مثل تطبيق تليجرام أو جوجل أو آبل فإننا بذلك نسمح لعمالقة التكنولوجيا بالإطلاع على تلك الرسائل والوصول إليها بسهولة، لأنها بتلك الطريقة تخرج من تشفير تطبيق واتساب وأصبح غير محمية ويسهل الوصول والإطلاع عليها، وذلك كان أيضًا ردًا على اطلاع تطبيق واتساب وإدارته على رسائل وخصوصيات المستخدمين لتطبيق واتساب، حيث بتلك الطريقة فإن واتساب نفسه لا يحق له الإطلاع على رسائلك الشخصية أو خصوصياتك على واتساب.

تطبيق سيجنال

ولكن يختلف تطبيق Signal عن باقي السحب الآخر مثل جوجل وتليجرام الذي يسهل من الإطلاع على رسائل المستخدم، حيث يتميز بنفس خاصية واتساب في تشفير الرسائل بين المستخدمين، حيث لا يسمح بوجود أي شكل من أشكال النسخ الاحتياطي لرسائل المستخدم، لوجود خاصية التشفير للرسائل بين الراسل والمرسل، كما ويمكن استخدام iMessage لمستخدمي هواتف آبل لتوسيع تشفير الرسائل وحمايتها.