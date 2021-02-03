سفير سريلانكا: فرص هائلة للشراكة والتعاون مع السلطنة خاصة في التنويع الاقتصادي

في كلمة بمناسبة الذكرى الـ73 للاستقلال

مسقط ـ (الوطن):

قال سعادة عمر لبي أمير أجود سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى السلطنة، إن الذكرى الـ73 لاستقلال سريلانكا مناسبة مهمة في العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان حيث أنها تتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين سريلانكا والسلطنة في 17 فبراير 1981، لذلك نخطط لتنظيم سلسلة من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية على مدار العام. وأضاف سعادته في كلمة بمناسبة احتفال سريلانكا بالذكرى الـ73 لاستقلالها أن هذا العام سيكون بمثابة محفز للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين سريلانكا وسلطنة عمان إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة. وأضاف سعادته إن رؤية فخامة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا “آفاق الرخاء والروعة” هي خريطة طريق واضحة للسير نحو سريلانكا المزدهرة كما ان رؤية عمان 2040 التي صممها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ هي مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة في المستقبل معبرا عن اعتقاده أن هاتين الرؤيتين توفران فرصًا هائلة للشراكة والتعاون بين البلدين خاصة في التنويع الاقتصادي ، بما يعود بالفائدة على الشعبين. وأوضح سعادته إن التواصل بين الناس هو حجر اساسي للعلاقات بين سريلانكا وسلطنة عمان. ولقد كان وجود مجتمع سريلانكي نشيط في السلطنة مكونًا مهمًا في العلاقات الثنائية ولعبوا دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين. وعبر سعادته عن شكره لحكومة وشعب السلطنة على كرم الضيافة للمجتمع السريلانكي في عمان الذي أتيحت له الفرصة للمساهمة في تقدم السلطنة على مدى العقود الخمسة الماضية في ظل النهضة المباركة التي قادتها القيادة الحكيمة للمغفور له جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.