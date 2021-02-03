السلالة الجديدة لكورونا تعرضت لتحور جيني مقلق.. والأجسام المضادة تبقى لـ6 أشهر بعد الإصابة

15 مليار دولار مبيعات لقاح «فايزر» فـي 2021

■ السعودية تعلق دخول القادمين من 20 دولة

■ الإمارات تسمح بالعودة التدريجية للمدارس الحكومية

■ تحذير من ارتفاع منحنى الإصابات في العراق

■ لبنان يسمح للشركات الخاصة باستيراد اللقاحات

■ مصر تسلمت أولى شحنات لقاح «أسترازينيكا»

■ فلسطين تبدأ تطعيم الطواقم الصحية والطبية

■ تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة لقاح مجانية

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

■■ قال علماء بريطانيون إنه يبدو أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا تشهد بعض التغيرات الجينية المقلقة. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن العلماء القول إن الاختبارات على بعض العينات أظهرت تحوراً، يطلق عليه إي 484 كيه، تم رصده بالفعل في سلالاتي جنوب إفريقيا والبرازيل من فيروس كورونا اللتين تعتبران مصدر قلق. وأضاف العلماء أنه على الرغم من أن هذا التغير ربما يؤثر على فعالية اللقاحات، لكن من المفترض استمرار جدوى اللقاحات المستخدمة حالياً.■ ■

من جانب آخر، أظهرت دراسة جديدة شملت أكثر من 20 ألف شخص أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض “كوفيد”19، مازال لديهم أجسام مضادة بعد 6 أشهر على الأقل من الإصابة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. وطبقا للتقرير الصادر عن “يو كيه بايوبنك” وهي قاعدة بيانات رئيسية للطب الحيوي، فإن حوالي 88% من المشاركين، الذين أظهرت الاختبارات إصابتهم بالعدوى في وقت سابق احتفظوا بأجسام مضادة لمدة ستة أشهر. تأتي تلك النتائج في أعقاب دراسات أخرى أصغر تشير إلى مستوى من المناعة في أعقاب عدوى طبيعية، لمدة ستة أشهر على الأقل. على صعيد آخر، قالت شركة “فايزر” للأدوية إنها تتوقع أن تجني 15 مليار دولار، أو حوالي ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من مبيعات لقاحها المضاد لـ”كوفيد19” الذي طورته مع شريكتها الألمانية “بيوإنتيك”. وأضاف عملاق صناعة الأدوية الأميركي أن مبيعاته من اللقاح، الذي يتجه لأن يكون في صدارة منتجاته لهذا العام، قد تتجاوز 15 مليار دولار إذا وقًعت الشركة المزيد من عقود التوريد.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 104 ملايين و 485ألفا و 479 حالة.

خليجيا، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السعودية قررت تعليق دخول القادمين من 20 دولة إلى المملكة باستثناء الدبلوماسيين والسعوديين والممارسين الصحيين وعائلاتهم وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداء من 14 فبراير وحتى نهاية العام الدراسي الحالي. الى ذلك، حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق من أن الإصابات بفيروس كورونا ممكن أن تسجل ارتفاعا نتيجة التراخي والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا . في سوريا قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية أكجيمال ماجتيموفا ، إن نجاح إطلاق لقاحات كورونا في سوريا يعتمد على توافرها وتوزيعها، مشيرة إلى أن اللقاحات قد تغطي 3 % من السكان كبداية. في لبنان قال عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية ، إن الشركات الخاصة يمكنها استيراد لقاح كورونا بعد موافقة وزارة الصحة وتحت إشرافها. وبحسب تصريحات نقلها موقع “النشرة” اللبناني فقد أكد عراجي أن “الشركات الخاصة لها حق استيراد اللقاح، لكن الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل معها إلا من خلال الدول”. بدورها قالت الحكومة المصرية إن مصر تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية. من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها باشرت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. وأضافت الوزارة في بيان أنها بدأت الحملة “بالطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى فيروس كورونا”. في تونس توقع وزير الصحة فوزي مهدي، أن تحصل بلاده على جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري، وذلك عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي). بدورها أعلنت السلطات الحكومية في الجزائر إجراءات جديدة تستهدف رفع المزيد من القيود التي فرضتها خطة مواجهة تفشي جائحة كورونا. حيث قررت تخفيف حظر التجول وتقليصه ساعتين.

دوليا، أعلنت السلطات الإيرانية، أن الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، سوف تصل إلى ايران اليوم الخميس وذلك بعد السماح باستخدامه بشكل رسمي. من جهتها قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أعطت 32 مليونا و780860 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد19 في اميركا حتى الثلاثاء ووزعت 52 مليونا و657675 جرعة. في المكسيك أجازت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنك 5” الروسي. في السياق أعلن رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة في لاتفيا أوغو دومبيس، عن تأكيد إصابة أول قطة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا. يذكر أنه قررت السلطات البيطرية البولونية، تصفية مزرعة لتربية حيوانات المنك التي ظهرت عليها أعراض كورونا. في السياق بدأ الجيش الألماني في إرسال مساعدات للبرتغال المتضررة بقوة من جائحة كورونا. وتعاني البرتغال بشدة من السلالة الجديدة السبب الذي جعل ألمانيا تفرض حظر دخول على القادمين من البرتغال.

آسيويا، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد19 بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية. بدورها بدأت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا رسميا في مختلف أنحاء باكستان، وتم إعطاء موظفي الرعاية الصحية أول جرعات من لقاح “سينوفارم” في مراسم خاصة في مركز القيادة الوطنية والعمليات في باكستان.