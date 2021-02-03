عاجل.. الكويت تمنع دخول غير المواطنين إلى البلاد لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارت لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أبرزها منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.





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