زوجة رئيس الوزراء البيلاروسي السابق تنفي نبأ توقيفه 

نفت زوجة رئيس الوزراء البيلاروسي السابق سيرغي روماس، أنباء توقيفه من قبل أجهزة الأمن. وفي تصريحات لموقع Tut.by أوضحت جانا روماس إن زوجها خارج بيلاروس. وسابقا اليوم، أفادت بعض القنوات الإخبارية في "تلغرام" بأن سيرغي روماس الذي تولى الحكومة البيلاروسية خلال الفترة 2018-2020، قد تم توقيفه مع عدد من مسؤولي البنوك ورجال الأعمال على ذمة قضية فساد.

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