زيلينسكي يأمر باختبار جاهزية القوات الأوكرانية في دونباس 

أمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باختبار جاهزية القوات المسلحة في منطقة دونباس شرقي البلاد.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي للرئيس الأوكراني أن الاختبار يهدف إلى التأكد من مدى جاهزية القوات المشاركة في العمليات على أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وتقييم فاعلية الإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع.
ومن المقرر رفع تقرير إلى الرئيس الأوكراني في ختام اختبار جاهزية القوات وإعداد مقترحات لتعزيز قدرات القوات المسلحة وحل المشاكل في مجال الدفاع.
يذكر أن النزاع بشرق أوكرانيا بين السلطات المركزية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد مستمر منذ عام 2014.
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