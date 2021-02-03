البنتاجون يراجع قرار ترامب سحب القوات من ألمانيا 

أعلن قائد القوات الأمريكية في أوروبا أن البنتاغون علق استعداداته لتنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا.
وقال قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي الجنرال تود وولترز للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن قرار ترامب: "حتى الآن، تم تعليق كل هذه الخيارات، وستتم إعادة النظر فيها من المهد إلى اللحد".
وأوضح وولترز أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن شرع في مراجعة هذه الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو، بشكل مفصل جدا.
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