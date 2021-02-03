أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا عاجلا بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كل الأنشطة من 8 مساء حتى 5 صباحا. وقرر ‏مجلس الوزراء الكويتي تأجيل تحصيل أقساط ‎صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام. وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تنضم للسعودية.. قرار عاجل بمنع الوافدين من دخول البلاد أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.