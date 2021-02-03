أخبار اليمن : دراسة توضح خطر كورونا على البنكرياس

دراسة توضح خطر كورونا على البنكرياسأثبت باحثون في المستشفى الجامعي بمدينة أولم جنوبي ألمانيا أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب البنكرياس.

وقالت متحدثة باسم المستشفى، اليوم، إن معدي الدراسة اكتشفوا أنه من الممكن إصابة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس في حال المسارات الخطيرة للمرض.

ونشرت دورية "نيتشر ميتابوليزم" المتخصصة نتائج الدراسة.

وبحسب الباحثين، من الممكن أن تقدم نتيجة الدراسة تفسيراً لظهور أعراض شبيهة بمرض السكري لدى مرضى كوفيد-19، ولتدهور استقلاب السكر لدى مرضى السكري المصابين بكورونا.

وكانت مجلة "نيتشر ميتابوليزم" ذكرت، في وقت سابق، أن باحثين من جامعة مدينة كيل بشمال ألمانيا تحدثوا عن إصابة شاب (19 عاماً) بمرض السكري بعد إصابته بعدوى كورونا.

وأشار مارتين فاجنر، رئيس فريق الباحثين وكبير الأطباء في جامعة أولم الجامعي، إلى تكرار حالات يضطرب فيها تنظيم مستوى السكر في الدم في حال الإصابة بكوفيد-19، وفقاً للوكالة الألمانية.

ومن أجل بحث هذه العلاقة، وضع الباحثون أنسجة من البنكرياس في حالة تلامس مع فيروسات سارس-كوفيد2 وتبين بعدها إصابة هذه الأنسجة بفيروس كورونا.