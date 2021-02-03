للحد من تفشي كورونا.. الكويت تتخذ قرارات وقائية "عاجلة"

بناء على قرارات السلطات الصحية، اتخذت الكويت قرارات وقائية جديدة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يضرب بموجته الثانية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر مجلس الوزراء إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

كما أعلنت الحكومة إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية والصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية.

وتم إيقاف كل الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام وغيرها من المناسبات التي تستوجب التجمعات الكبيرة.

ودعا مجلس الوزراء الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر.

كما منع غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم 7 فبراير، ثم ابتداء من 21 فبراير، ولمدة شهر كامل، سيتوجب على جميع القادمين الخضوع للحجر المؤسسي على نفقة المسافر لمدة أسبوع، تستكمل بحجر منزلي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إنه تقرر "تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتا للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.