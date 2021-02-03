البابا فرنسيس يقر يوما عالميا للاحتفال بالأجداد وكبار السن

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الأسقفية للإعلام، قرار قداسة البابا فرنسيس بتكريس الأحد الرابع من شهر يوليو من كل عام، يومًا عالميًا للاحتفال بالأجداد وكبار السن فى كل الكنيسة الكاثوليكية، ابتداء من هذا العام وهو بالقرب من الذكرى الليتورجية لأجداد يسوع المسيح: يواقيم وحنة.





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