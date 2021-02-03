فرنسا تسجل357 وفاة و26362 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 357 وفاة و26362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 77595، فيما إجمالي عدد الإصابات 3251160.

ويقترب هذا العدد في الإصابات اليومية من أعلى عدد إصابات سجلته فرنسا عام 2021 وهو 26916 الأربعاء الماضي.

وعلى الرغم من القيود الحكومية المتزايدة على حركة الأشخا