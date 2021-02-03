الصحة العالمية تزف خبرًا سارًا لـ سوريا بشأن لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على إرسال فرق إلى جميع أنحاء سوريا، من أجل برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي سيتم تطبيقه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبقية الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، بحلول شهر أبريل المقبل.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق، أكجمال ماجتيموفا، إن برنامج "كوفاكس" للقاحات كورونا، يهدف إلى تأمين اللقاحات لخمسة ملايين مواطن سوري، وهو ما يمثل 20% من السكان السوريين، رغم الحرب الأهلية المستمرة في هذا البلد منذ 11 عاما، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت ماجتيموفا: "نحن نعد خطة لنقل اللقاح مع وزارة الصحة السورية، لنتأكد من أن يسير البرنامج على نحو جيد".

وأشارت ماجتيموفا، إلى أن العاملين بالمجال الصحي والاجماعي، سيكون لهم الأولولية في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن معظم السوريين الآن يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لكن الميليشيات المسلحة لا تزال تسيطر على بعض المناطق في شمال سوريا.

ولفتت المسؤولة بالصحة العالمية إلى أن البلاد مؤهلة لتلقي اللقاحات مجانًا من خلال جهود منظمة “كوفاكس” العالمية التي تهدف إلى مساعدة البلدان المنخفضة الدخل في الحصول على اللقاحات.